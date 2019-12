Amazon, i bestseller del 2019

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo della fine del 2019, Amazon ha deciso di stilare una serie di classifiche dei bestseller dell’anno in Italia. Numeri che dicono molto sui gusti e le abitudini degli italiani e che fanno scoprire anche qualcosa di curioso.

A livello nazionale, la Fire TV Stick conquista la prima posizione, mentre al secondo posto si attesta Echo Dot (3ª generazione), l’altoparlante intelligente con integrazione Alexa e le schede Samsung microSD raggiungono il terzo gradino del podio. Le capsule Respresso di Caffè Borbone si posizionano al 4° posto mentre il 5° è ottenuto dal collare per i cani medio/grandi Saresto.

Questa la completa Top 10 di Amazon in Italia nel 2019.

Fire TV Stick, Basic Edition

Echo Dot (3a generazione)

Samsung Scheda microSD da 32 GB con Adattatore SD

Caffè Borbone Respresso – Confezione da 100 Capsule

Samsung Scheda microSD da 64 GB con Adattatore SD

Collare per cani medio/grande Seresto

Xiaomi Mi Band 3 – Activity tracker con monitoraggio della frequenza cardiaca [Versione EU]

Fujifilm Instax Mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere Instax Mini, Confezione da 20 foto

Caffè Borbone Don Carlo Miscela Nera – Confezione da 100 capsule

FIFA 20 – Standard – PlayStation 4

Amazon ha condivido anche alcuni dati interessanti su Amazon Music. Per esempio, l’artista più ascoltato in streaming su Amazon Music in Italia è stato Ultimo. La canzone più richiesta ad Alexa su Amazon Music è stata Soldi di Mahmood.

Per quanto riguarda il programma Amazon Prime, il colosso dell’ecommerce evidenzia come il 2019 sia stato un anno straordinario, con i clienti che hanno scelto di godersi il meglio dello shopping e dell’intrattenimento disponibile su Amazon. I clienti di tutto il mondo si sono goduti il quadruplo di momenti di divertimento attraverso i benefici Prime per video, musica, libri e gaming. I clienti Prime di tutto il mondo hanno risparmiato tempo evitando centinaia di migliaia di viaggi per lo shopping beneficiando dei loro vantaggi sulle spedizioni. I clienti Prime hanno spedito centinaia di milioni di regali in tutto il mondo.

I clienti Prime in Italia hanno spedito milioni di regali, nel 2019. Echo Dot, Fire TV Stick 4K con controllo vocale Alexa e Fire TV Stick con controllo vocale Alexa sono stati gli articoli più regalati a livello mondiale dai clienti Prime nel 2019. In Italia, gli articoli più regalati sono stati Echo Dot e Fire TV Stick Basic Edition.