Huawei P30 in palio con AppGallery

Huawei ha trovato un modo interessante per incrementare la popolarità delle sue piattaforme digitali. Gli utenti avranno la possibilità di vincere uno dei 21 Huawei P30 messi in palio, scaricando cinque app dallo store ufficiale. Il concorso Vinci con AppGallery termina alle ore 24:00 del 19 gennaio 2020.

Come è noto, Huawei non può installare i servizi Google sui nuovi smartphone, in quanto il ban imposto dall’amministrazione Trump non permette al produttore cinese di ottenere la licenza del sistema operativo. Ecco perché sui recenti Mate 30 è presente la versione AOSP (Android Open Source Project) e gli HMS (Huawei Mobile Services) che includono lo store AppGallery, alternativa al Google Play Store. Huawei quindi deciso di incrementare gli investimenti (10 milioni di dollari solo in Italia) per incentivare l’integrazione degli HMS nelle app di terze parti.

Lo scopo del concorso Vinci con AppGallery è invece quello di premiare chi scarica più app, contribuendo alla crescita dello store che oggi vanta quasi 400 milioni di utenti attivi al mese e oltre 50.000 app. I passi da seguire sono semplici. Dopo aver effettuato l’accesso con lo Huawei ID si devono scaricare cinque app a scelta. Successivamente è necessario compilare il modulo presente sul sito Scarica e Vinci. Come step opzionale si possono condividere gli screenshot dei cinque download sulla pagina Facebook Huawei Mobile Services Fan Club. Gli Huawei P30 verranno assegnati tramite sorteggo (3 a settimana per un totale di 21).

Huawei P30, annunciato a fine marzo, è uno smartphone di fasci alta con schermo OLED da 6,1 pollici (2340×1080 pixel), processore octa core Kirin 980, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel (nel notch), tre fotocamere posteriori da 40, 16 e 8 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ibrido 3x), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.650 mAh con ricarica rapida da 22,5 Watt.