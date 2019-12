Torna in Vodafone: nuova campagna winback via SMS

Filippo Vendrame,

Vodafone ha lanciato una nuova campagna winback dedicata ad alcuni suoi ex clienti che propone l’attivazione della speciale tariffa Vodafone Special Unlimited che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet a 7 euro al mese. L’invito arriverà via SMS agli ex clienti selezionati che avevano lasciato il consenso a ricevere offerte di natura commerciale. Il costo di attivazione è gratuito. La speciale offerta potrà essere riscattata entro e non oltre il prossimo 19 dicembre.

Gli interessati ad aderire dovranno recarsi in un negozio ufficiale Vodafone e presentare l’SMS con l’offerta. Ovviamente, oltre all’acquisto della SIM, sarà richiesta anche la portabilità del numero sui cui era arrivato il messaggio. Non sembrano esserci particolari preferenze sull’operatore di provenienza. Il messaggio sarebbe arrivato ad ex clienti che sono passati ad un po’ tutti gli operatori nazionali. La velocità massima in 4G è di 600 Mbps. Non è prevista l’abilitazione alla rete 5G.

L’attivazione non può essere fatta se il cliente non porterà nel negozio l’SMS con l’offerta. In questo caso, però, è possibile attivare Vodafone Special Unlimited a 7 euro al mese ma con 12 euro di costo di attivazione. Tariffa, però, sottoscrivibile solamente effettuando la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile e da alcuni operatori virtuali.

Sulle nuove SIM Vodafone vengono attivati di default i servizi Smart Passport+, Giga di Riserva e Rete Sicura. In particolare, Rete Sicura prevede un costo di 1,49 euro al mese, gratis il primo mese. La segreteria telefonica costa 1,50 euro al giorno ma solo in caso di effettivo utilizzo.