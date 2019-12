MediaWorld: volantino di Natale con tanti sconti

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia il suo volantino di Natale con tanti prodotti in sconto sino al 24 dicembre. I clienti potranno approfittare delle offerte per il loro shopping natalizio per comprare prodotti tech come smartphone e computer in promozione. Proprio tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy A50 a 239 euro, l’iPhone 11 Pro 64 GB a 1229 euro e l’iPhone 11 128 GB a 789 euro. In alternativa, si menzionano pure il Samsung Galaxy Note 10 a 699 euro ed il Huawei P30 a 499 euro.

Se l’obiettivo è un nuovo computer, MediaWorld all’interno del volantino di Natale offre il notebook HP 15-DW0120NL con Intel Core i7 a 629 euro. Oppure, il LENOVO S340-15IWL con Intel Core i5 a 555 euro. Tante le offerte per gli appassionati di gaming. La NINTENDO Switch Mario Kart 8 Deluxe Edition è proposta a 329,99 euro. In alternativa, la console SONY PS4 500 GB + Fortnite VCH(19) è venduta ad appena 199,99 euro. In sconto anche tanti giochi per tutte le principali console.

Per chi vuole trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, MediaWorld propone tanti televisori di ultima generazione. Per esempio, il SAMSUNG UE50RU7400UXZT con risoluzione 4K è venduto ad appena 399 euro. Oppure, il modello SAMSUNG UE55RU7090UXZT è offerto a 379 euro.

Per gli amanti della fotografia, invece, la reflex digitale NIKON D3500+AF-P 18/55VR+ZAINO BLACK è venduta a 359 euro. Spazio anche per la mobilità elettrica con il monopattino elettrico SEGWAY Ninebot KickScooter ES1 in sconto da MediaWorld a 329 euro.

Presenti poi tanti indossabili, smart speaker, gadget tech di vario tipo e tante altre interessanti idee regalo tutte da scoprire.