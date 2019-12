Natale eBay, arrivano i Regali Last Minute

Filippo Vendrame,

Natale si avvicina ed eBay ha deciso di lanciare la promozione “Regali Last Minute“, cioè un’ampia selezione di prodotti con sconti che possono raggiungere il 60%. Inoltre, cosa di non poco conto, la spedizione è gratuita. Vista la mole di offerte, il suggerimento è quello di visionare con calma la vetrina della promozione per non perdere la possibilità di fare qualche buon affare. In ogni caso, se si sta cercando un nuovo smartphone, si segnalano, per esempio, il HUAWEI P30 PRO a 579,99 euro (Acquista su eBay), oppure l’APPLE IPHONE 8 64GB a 459,99 euro (Acquista su eBay) o lo XIAOMI Mi Note 10 6+128 a 459,99 euro (Acquista su eBay).

Anche per gli appassionati di gaming, eBay offre diverse opportunità di risparmio. Per esempio, la console Xbox One S – Star Wars: Jedi Fallen Order Bundle è proposta a 189,99 euro (Acquista su eBay). In alternativa, la NINTENDO SWITCH LITE è offerta a soli 189,99 euro (Acquista su eBay).

Per gli amanti dell’audio, invece, gli auricolari Apple AirPods 2 sono in vendita a 129,99 euro (Acquista su eBay). Se l’obiettivo, invece, è quello di trasformare la casa in una piccola sala cinematografica dove godere della vera alta definizione, tra gli sconti di eBay si menziona il Samsung QE55Q85 Tv QLed 55” 4K Ultra HD QUANTUM HDR 1500 Smart TV a 899,99 euro (Acquista su eBay).

Ma questi sono solo alcuni dei molti esempi dei forti sconti di Natale per eBay. Con la ricorrenza del 25 dicembre sempre più vicina, se l’obiettivo è quello di ricevere in tempo i regali da mettere sotto l’albero, il suggerimento è quello di affrettarsi.