Samsung Galaxy A01, entry level con 8 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato i Galaxy A51 e A71, il produttore coreano ha svelato a sorpresa un altro modello della serie. Si tratte del Galaxy A01, smartphone entry level con un design differente rispetto ai “fratelli maggiori”. Samsung ha pubblicato le specifiche e alcune immagini sul sito ufficiale, senza fornire ulteriori informazioni. Stranamente il dispositivo ha una quantità di RAM piuttosto elevata. Forse è un semplice refuso che verrà corretto nelle prossime ore.

Il Galaxy A01 possiede una cover in plastica opaca e uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+. Il produttore coreano ha scelto un design Infinity-V, quindi nella parte superiore che un notch a goccia piuttosto evidente che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.0). I Galaxy A51 e A71 hanno invece un foro centrale, come nei Galaxy Note 10/10+. Sui lati destro e sinistro ci sono i pulsanti per accensione/volume e gli slot per micro SD (fino a 512 GB) e due nano SIM. Lungo il bordo superiore c’è il jack audio da 3,5 millimetri.

La dotazione hardware comprende un processore octa core in configurazione 4+4 (frequenze massima di 1,95 e 1,45 GHz), affiancato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. La quantità di RAM sembra eccessiva per uno smartphone di fascia bassa, per cui potrebbe essere un errore. Il modulo posteriore, posizionato in verticale nell’angolo superiore sinistro, include la fotocamera principale da 13 megapixel (f/2.2) e quella secondaria di profondità da 2 megapixel (f/2.4).

Non sono indicati i chip per la connettività, ma sicuramente è presente un modem LTE, oltre alla radio FM. Assente invece il lettore di impronte digitali. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Ignota la versione del sistema operativo Android. Tre i colori disponibili: nero, blu e rosso. Per quanto riguarda il prezzo si ipotizza una cifra di circa 100 euro.