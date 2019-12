TIM, promo MyTIM: 10 euro di ricarica in regalo

Filippo Vendrame,

TIM ha lanciato la promozione MyTIM valida oggi 17 dicembre e domani 18 dicembre per tutti i suoi clienti che effettueranno una ricarica di almeno 15 euro attraverso l’app MyTIM con attivazione del servizio “TIM Ricarica Automatica“. A loro andrà in omaggio un bonus di ricarica di 10 euro. I clienti che hanno il servizio TIM Ricarica Automatica già attivo, o che procedono all’attivazione dello stesso da altri canali, non potranno partecipare all’iniziativa promozionale.

Il cliente visualizzerà il dettaglio relativo al bonus di 10 euro direttamente nella pagina di conferma dell’operazione di acquisto. Accedere a questa promozione è, dunque, davvero molto semplice. Come detto, i clienti dovranno ricaricare la loro utenza di almeno 15 euro attraverso l’app dell’operatore. Tramite un apposito pulsante presente all’interno dell’app, i clienti potranno attivare il servizio “TIM Ricarica Automatica”. Completato l’iter di attivazione del servizio, sarà erogato immediatamente il bonus aggiuntivo di 10 euro.

Il bonus di ricarica potrà essere utilizzato per pagare tutti i servizi e le tariffe dell’operatore. Si ricorda, infine, che “TIM Ricarica Automatica” è un servizio offerto gratuitamente dall’operatore che ricarica automaticamente la SIM quando il cliente ne ha bisogno come in prossimità del rinnovo della tariffa. L’addebito della ricarica deve avvenire su carta di credito, conto corrente o carta TIM Pay.

Ad ogni ricarica avvenuta, i clienti saranno informati attraverso un SMS. Il servizio può essere disattivato in ogni momento senza alcun costo. Ci sono comunque dei limiti. In un giorno la ricarica non può superare i 50 euro con un massimale di 150 euro al mese.

Maggiori informazioni sul sito TIM.