Vivo X30 e X30 Pro con Exynos 980 e modem 5G

Luca Colantuoni,

Arrivano sul mercato i primi smartphone con processore Exynos 980 e modem 5G integrato. Non si tratta però di dispositivi Samsung, ma dei Vivo X30 e X30 Pro, come anticipato a fine novembre. Tra le caratteristiche più interessanti spicca la fotocamera con zoom a periscopio del modello Pro. Purtroppo non è prevista la distribuzione in Europa.

Il teleobiettivo da 13 megapixel con lenti a periscopio, zoom ibrido 5x (digitale 60x) e apertura f/3.0 del Vivo X30 Pro è l’unica differenza tra i due smartphone. Tutte le altre specifiche sono in comune. Entrambi hanno uno schermo Super AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e un foro nell’angolo superiore destro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.45). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Exynos 980, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il modulo fotografico posteriore, disposto in verticale, include tre lenti (il teleobiettivo del Vivo X30 Pro è esterno). Il produttore ha scelto sensori da 64, 8 e 32 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità) con aperture f/1.8, f/2.2 e f/2.0. Non mancano tutte le funzionalità popolari, tra cui la modalità notte. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.350 mAh supporta la ricarica rapida da 33 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Funtouch OS 10. I prezzi del Vivo X30 sono 3.298 yuan (8GB+128GB) e 3.598 yuan (8GB+256GB), mentre i prezzi del Vivo X30 Pro sono 3.998 yuan (8GB+128GB) e 4.298 yuan (8GB+256GB).