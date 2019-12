OpenTable arriva a Milano con oltre 170 ristorati

Candido Romano,

OpenTable arriva ufficialmente a Milano, dove sarà possibile usare la piattaforma per la prenotazione di ristoranti, con oltre 170 locali che già usano il suo software per accogliere ospiti da tutto il mondo. Per il lancio OpenTable (che è parte di Booking) ha presentato la versione italiana dei suoi due prodotti dedicati al mondo dell’ospitalità, progettati per aiutare i ristoranti milanesi a gestire e incrementare il proprio business.

Adrian Valeriano, Vice Presidente EMEA di OpenTable ha dichiarato:

OpenTable aiuta a scoprire e prenotare indimenticabili esperienze culinarie capaci di soddisfare ogni esigenza e, al tempo stesso, supporta i ristoratori nella gestione e nello sviluppo della propria attività. Il network di OpenTable offre tante proposte diverse, dai destination restaurant alle perle nascoste. Grazie alla fama indiscussa della sua cucina sia tra i foodie locali che tra i viaggiatori, l’Italia rappresenta un mercato strategico per la crescita del nostro business. In particolare, il capoluogo lombardo vanta un panorama culinario florido e consolidato ed è una destinazione senza tempo per i gourmand provenienti da ogni angolo del mondo.

Il prodotto completo permette di gestire al meglio il proprio locale tramite un’efficace pianificazione dei turni, un intuitivo sistema di gestione dei tavoli e un’esauriente funzionalità di raccolta delle preferenze degli ospiti. Inoltre, la possibilità di realizzare report e analizzare dati in dettaglio consente di prendere decisioni efficaci. Il prodotto base garantisce ai ristoranti uno strumento di marketing che prevede la possibilità di effettuare prenotazioni 24 ore su 24 e accedere agli strumenti di reporting di base.

I ristoranti partner di OpenTable potranno raccogliere recensioni verificate dagli ospiti, proporre offerte speciali e impostare diverse opzioni di menu. Infine OpenTable ha introdotto funzionalità specifiche, ad esempio è impossibile effettuare più prenotazioni per la stessa fascia oraria o entro le successive due ore e mezza, mentre chi non si presenta senza avvisare per quattro volte nel corso dello stesso anno, non potrà più effettuare prenotazioni.