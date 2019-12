YouTube Music introduce le playlist personalizzate

Candido Romano,

Google vuole avvicinare sempre di più le funzionalità di YouTube a quelle di Spotify: ha infatti annunciato alcune nuove playlist personalizzate che si basano sulle preferenze di ascolto degli utenti e che quindi vengono aggiornate con regolarità. Sono generate in maniera completamente automatica e permettono agli utenti di espandere le proprie conoscenze musicali e di scoprire nuovi artisti.

Per accedere a queste nuove raccolte, che sono aggiornate ogni settimana, basta andare sulla Home Page dell’app e scorrere nella sezione “Mixtape per te”, nei Brani che ti sono piaciuti. In particolare le playlist sono “Mix da scoprire”, “Mix di nuove uscite” e “Il tuo mix”.

Per quanto riguarda la selezione musicale di Mix da scoprire, come dice spesso il nome porta l’utente alla scoperta di nuovi artisti fino a quel momento sconosciuti, almeno in base a cosa l’utente ha ascoltato in precedenza. Vengono suggerite anche le canzoni meno famose dei propri artisti preferiti, con 50 nuovi brani a settimana per espandere gli orizzonti musicali. Questa selezione sarà rilasciata ogni mercoledì.

Il venerdì è invece la volta del Mix di nuove uscite, che suggerisce le canzoni degli artisti preferiti ma anche di quelli che l’utente potrebbe apprezzare. Infine Il tuo mix è dedicato alle persone a cui piace fondamentalmente ascoltare spesso la stessa musica, con una selezione di artisti che l’utente conosce bene e che ascolta spesso. Anche questa ultima playlist sarà costantemente aggiornata. Queste nuove playlist sono disponibili sia su Android, su iOS che sulla versione web.