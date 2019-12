NASA, il rover Mars 2020 supera il test di guida

La NASA ha raggiunto un nuovo importante traguardo per la sua missione su Marte: il rover Mars 2020 ha superato con successo il suo test di guida, circa sei mesi dopo che gli sviluppatori dell’agenzia spaziale gli hanno montato le ruote.

Rich Rieber, ingegnere capo dei sistemi di mobilità del progetto, ha detto scherzando che il rover ha “ottenuto la patente di guida”. Secondo quanto dichiarato dalla NASA, il rover si è spostato e ha girato con successo, anche su piccole rampe coperte da speciali tappeti a controllo statico, per circa 10 ore. In questo modo ha dimostrato che tutti i suoi sistemi funzionano alla grande. Rieber ha dunque dichiarato:

Il test ha dimostrato in modo inequivocabile che il rover può muoversi e sorreggere il proprio peso; inoltre, ha confermato per la prima volta il corretto funzionamento della navigazione autonoma. Si tratta di un traguardo importantissimo per Mars 2020.