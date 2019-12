Catalogo Infinity: serie TV e film gennaio 2020

Matteo Tontini,

Infinity, piattaforma streaming di Mediaset, parte con un gennaio 2020 ricco di grandi ritorni e interessanti novità. Sebbene siano passate le festività natalizie, i regali del servizio per i suoi abbonati sembrano non essere finiti: per iniziare l’anno con la marcia giusta, il catalogo si arricchisce di contenuti accattivanti, soprattutto in ottica film.

Graditi Animali fantastici e dove trovarli e The Nun, ma anche pellicole come Atomica Bionda e Cattivissimo me 3. C’è poi L’amore criminale, che potrebbe interessare una buona fetta di utenti. Insomma, il mese di dicembre 2019 non era stato certo povero di film, ma il primo mese del nuovo anno sembra altrettanto carico.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Infinity di gennaio 2020.

Catalogo Infinity: uscite di gennaio 2020

2 gennaio

Believe (serie TV): Ideata da Alfonso Cuarón e prodotta da J.J. Abrams, la serie segue la storia di una ragazza con dei poteri speciali, tra cui la capacità di predire il futuro.

4 gennaio

Succede (film): Diretto da Francesca Mazzoleni, è un ritratto degli adolescenti di oggi attraverso la storia di Meg, Olly e Tom, tre amici alle prese con i problemi tipici della loro età.

Animali fantastici e dove trovarli (film): Spin-off di Harry Potter, il primo della saga: la piattaforma va così a completare l'intera collezione sul maghetto inglese (tutti i film sono già disponibili nel catalogo).

5 gennaio

Pacific Rim – La Rivolta (film): Sequel della celebre pellicola di Gullermo del Toro in cui enormi robottoni affrontano la minaccia dei kaijuu.

6 gennaio

Cattivissimo me 3 (film): Terzo capitolo del noto film d’animazione incentrato sull’aspirante supercattivo Gru.

9 gennaio

Lethal Weapon 2 (serie TV): Seconda stagione dello show basato sul film Arma Letale.

11 gennaio

The Nun – La vocazione del male (film): Spin-off di The Conjuring con protagonista l’inquietante suora già nota ai fan della saga cinematografica horror.

12 gennaio

Bad Moms – Mamme molto cattive (film): Commedia del 2016 che racconta la storia di Amy, una donna con la vita perfetta ma estremamente impegnata, che unisce le forze con altre due madri stressate.

Bad Moms – Mamme molto cattive (film): Commedia del 2016 che racconta la storia di Amy, una donna con la vita perfetta ma estremamente impegnata, che unisce le forze con altre due madri stressate.

Il filo nascosto (film): La storia di un rinomato stilista britannico che raggiunge l'apice del successo negli anni '50 lavorando per la famiglia reale.

Me, Myself and I (serie TV): Lo show racconta la vita di Alex Riley a 14 anni, a 40 anni e a 65 anni, quando decide di dare una svolta alla propria vita.

13 gennaio

Atomica bionda (film): Pellicola diretta da David Leitch e ambientata durante la Guerra Fredda, con Charlize Theron nei panni della protagonista.

18 gennaio

Prendimi! (film): Commedia ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto, racconta la storia di un gruppo di amici che, incontrandosi come al solito per un gioco iniziato da ragazzi, si trovano in una situazione abbastanza complicata.

19 gennaio

Lady Bird (film): Film con Saoirse Ronan nei panni di una ambiziosa liceale che sogna di trasferirsi sulla costa orientale per frequentare il college, la cui vita cambia quando decide di iscriversi al club di teatro.

25 gennaio

Rampage – Furia animale (film): Dwayne Johnson (The Rock) è protagonista di un film ispirato a un celebre videogioco degli anni ’80, in cui si troverà di fronte ad animali giganteschi e feroci.

26 gennaio

L’amore criminale (film): Pellicola che racconta la storia di una donna che cerca vendetta, non accettando la fine del proprio matrimonio, quando l’ex marito trova una nuova compagna.

28 gennaio

The Big Bang Theory 12 (serie TV): La dodicesima attesissima stagione di una delle sit-com più apprezzate degli ultimi anni.