App Store: arrivano le sorprese di Natale

Marco Grigis,

Apple potrebbe avere in programma delle simpatiche sorprese per i suoi clienti, in particolare per gli utenti di App Store. Pare, infatti, che il gruppo di Cupertino stia per resuscitare un'iniziativa interrotta qualche anno fa: quella della distribuzione gratuita di software in occasione del Natale. La conferma arriva dall'Australia, dove la Vigilia di Natale è già iniziata: per diversi giorni, gli utenti potranno scaricare senza costi delle applicazioni solitamente a pagamento.

Al momento non è dato sapere se l'iniziativa verrà replicata anche in Italia, anche se le probabilità appaiono assai elevate: per questo tipo di promozioni, infatti, Apple è solita coinvolgere tutte le nazioni in cui solitamente opera. Il modello è quello dei "12 giorni di Natale”, progetto targato mela morsicata molto in voga qualche anno fa.

Stando a quanto emerso dall'Australia, così come conferma Cult Of Mac, la società avrebbe intenzione di distribuire gratuitamente applicazioni dalla mattina del 24 dicembre fino al successivo 29. Si tratterà di un titolo al giorno, preso dalle tante categorie di App Store, quindi sia giochi che utilità varie. Le proposte scelte da Apple, inoltre, saranno ovviamente compatibili sia per iOS che per iPadOS.

Sempre Cult Of Mac ha contattato il gruppo di Cupertino, per cercare di capire se effettivamente la promozione verrà estesa in tutti i Paesi in cui Apple opera. La società non ha al momento fornito una risposta, molto probabilmente per non rovinare l'effetto sorpresa, considerando come l'azienda sia sempre molto restia a rivelare i propri piani anzitempo.

Fortunatamente la risposta a tutti questi quesiti verrà fornita fra pochissime ore: alla mezzanotte, ovvero con l'avvio ufficiale della Vigilia di Natale, basterà controllare la versione italiana di App Store per verificare eventuali sorprese pensate per gli utenti tricolore dello store virtuale.