Oppo annuncia la serie Reno3 con modem 5G

Luca Colantuoni,

Come promesso, Oppo ha annunciato la nuova serie Reno3 durante un evento organizzato in Cina. I due smartphone di fascia medio-alta hanno alcune differenze estetiche e hardware, ma entrambi integrano un modem 5G. Oppo Reno3 e Reno3 Pro arriveranno sicuramente anche in Italia nel primo trimestre 2020.

Oppo Reno3

Il Reno3 possiede una cover in vetro e uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Dimensity 1000L, 8/12 GB di RAM e 128 GB di storage. Oppo ha scelto per le quattro fotocamere posteriori un sensore principale da 64 megapixel, affiancato da fotocamere con sensori da 8, 2 e 2 megapixel (ultra grandangolare, monocromatico e profondità).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.025 mAh supporta la ricarica rapida da 30 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 7 basato su Android 10.

Oppo Reno3 Pro

Il Reno3 Pro possiede una cover in vetro e uno schermo AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), refresh rate di 90 Hz e un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 765G, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Oppo ha scelto per le quattro fotocamere posteriori un sensore principale da 48 megapixel, affiancato da fotocamere con sensori da 8, 13 e 2 megapixel (ultra grandangolare, teleobiettivo con zoom ottico 2x e monocromatico).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e gli altoparlanti stereo. La batteria da 4.025 mAh supporta la ricarica rapida da 30 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 7 basato su Android 10.

Disponibilità e prezzi

I due smartphone saranno disponibili da 31 dicembre in Cina. I prezzi del Reno3 sono 3.399 yuan (8GB+128GB) e 3.699 yuan (12GB+128GB), mentre quelli del Reno3 Pro sono 3.999 yuan (8GB+128GB) e 4.499 yuan (12GB+256GB). Considerando il cambio attuale, i prezzi (tasse escluse) corrispondono a circa 440/480 euro per Reno3 e 515/580 euro per Reno3 Pro.