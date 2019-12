Microsoft Store: sconti ed offerte di fine anno

Filippo Vendrame,

Il Microsoft Store ha lanciato la promozione “Offerte di fine anno“, con sconti sino al 30% sulla gamma Surface. Un’iniziativa davvero molto interessante per tutti coloro che devono cambiare il proprio computer con uno di nuova generazione perché permette di acquistare alcuni dei prodotti di punta della casa di Redmond con sensibili risparmi. Per esempio, per chi fosse interessato al Surface Pro 7 con Office 365 e Type Cover è possibile risparmiare sino a 407 euro. Si parte da 971,99 euro. Sul solo computer, invece, il risparmio arriva a 350 euro. Si parte da 919 euro.

Sul pacchetto Surface Laptop 3 più Office 365 sarà possibile risparmiare sino a 320 euro. Si parte da 1048 euro. Sul solo computer, invece, si parte da 999 euro con un risparmio sino a 300 euro. Sul pacchetto Surface Pro X con Office 365 e Type Cover, invece, il risparmio può arrivare a 146 euro. Si parte da 1279,99 euro. Sul solo computer, invece, si parte da 1103 euro con un risparmio sino a 66 euro.

Sul pacchetto Surface Pro 6 più Office 365, Pennino e Type Cover, il risparmio può arrivare a 707 euro. Si parte da 1071 euro. Sul solo computer, il risparmio può arrivare a 880 euro. Si parte da 899 euro. Sul pacchetto Surface Go con Office 365 e Type Cover, il risparmio può arrivare a 156 euro. Si parte da 507,99 euro. Sul solo computer, il risparmio arriva a 99 euro con prezzi da 399 euro.

Sul Surface Laptop 2, il risparmio può arrivare a 1340 euro. Si parte da 1169 euro. Sul Surface Book 2, invece, lo sconto può arrivare a 1000 euro. Si parte da 1399 euro.