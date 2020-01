CES 2020: Dell XPS 13, nuovo schermo InfinityEdge

Luca Colantuoni,

Anche Dell ha adottato la stessa strategia di Samsung, annunciando il nuovo XPS 13 (9300) prima dell’inizio del CES 2020 di Las Vegas. Rispetto al modello 2019 ci sono diversi miglioramenti in termini di design e dotazione hardware, tra cui spicca il nuovo schermo InfinityEdge con bordi ridotti al minimo.

Il Dell XPS 13 possiede un telaio in alluminio con poggiapolsi in fibra di carbonio (colore nero) e fibra di vetro (colore bianco). Lo schermo da 13,4 pollici è disponibile con risoluzione full HD+ (1920×1200 pixel), sia touch che non touch, mentre la versione con risoluzione 4K (3840×2400 pixel) con supporto HDR 400 è solo touch. Rispetto al precedente modello è stato ridotto lo spessore delle cornici, in particolare quella inferiore, quindi è quasi “borderless” su quattro lati. Lo screen-to-body ratio è pari al 91,5% e l’ingombro è quello di un notebook da 11 pollici.

Il modello 2020 ha inoltre una tastiera (retroilluminata) più ampia e un touchpad più largo. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di decima generazione (Ice Lake), 4/8/16/32 GB di RAM LPDDR4x a 3.733 MHz e SSD PCIe 3.0 x4 fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam HD, il lettore di impronte digitali, gli altoparlanti stereo, il jack audio da 3,5 millimetri, due porte Thunderbolt 3 e lo slot microSD.

Il Dell XPS 13 sarà disponibile dal 7 gennaio in Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Svezia, mentre negli altri paesi arriverà a febbraio. Il prezzo base è 999,99 dollari. Gli utenti possono anche acquistare la Developer Edition con Ubuntu 18.04 LTS dal 4 febbraio in Europa, Canada e Stati Uniti. Il prezzo della versione con schermo full HD+, processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è 1.199,99 dollari.