CES 2020, da Lenovo il primo PC 5G al mondo

Matteo Tontini,

Nel corso del CES 2020, durante la conferenza stampa di Qualcomm, è stato presentato il primo PC 5G al mondo: si chiama Lenovo Yoga 5G e si tratta di un convertibile basato su Snapdragon 8cx 5G. Il notebook presenta un design senza ventole e può contare su uno schermo touch da 14 pollici Full HD IPS, nonché su un’autonomia di ben 24 ore.

La connettività 5G ad alta velocità, fino a 10 volte più rapida del 4G, è fornita attraverso service provider 5G, sia in mobilità che attraverso la connessione Wi-Fi di casa. Si tratta di un dispositivo ultraleggero che debutterà in America nella primavera del 2020, con prezzi a partire da 1499 dollari (al momento non si sa quando sarà disponibile in Italia).

Non solo Lenovo Yoga 5G

Durante il CES 2020 è stato inoltre il momento di ThinkPad X1 Fold, in grado di passare senza soluzione di continuità tra diversi formati, da display compatto a completamente aperto. Il nuovo pieghevole di Lenovo è realizzato con diverse leghe leggere e fibra di carbonio, ed è caratterizzato da uno schermo OLED pieghevole da 13,3 pollici e un peso inferiore a 1 kg.

L’azienda statunitense guidata da Cristiano Amon ha lanciato poi ThinkBook Plus, un laptop dotato di un innovativo display e-ink integrato nel coperchio, che può essere usato per creare illustrazioni o prendere appunti ed è adatto per le esigenze multitasking.

Infine, novità anche sul fronte smart home: la società ha infatti lanciato Lenovo Smart Frame, in grado di riprodurre immagini nitide con qualsiasi luminosità e in qualsiasi momento del giorno. Grazie a un sensore di tonalità di colore, la cornice è in grado di regolare autonomamente la luminosità dell’immagine in base alla luce della stanza e può riprodurre, fermare o mettere in pausa slide show di foto dell’ultimo viaggio o dell’ultima festa.