Intel al CES 2020, processori Tiger Lake e GPU DG1

Intel ha annunciato interessanti novità per il settore mobile durante il keynote organizzato al CES 2020 di Las Vegas. I tre prodotti sono collegati tra loro, in quanto la GPU DG1 è la versione discreta della GPU integrata nei processori Tiger Lake, uno dei quali installato nel concept Horseshoe Bend.

I processori Tiger Lake, realizzati con processo produttivo a 10 nanometri (10nm+ per la precisione), prenderanno il posto degli attuali processori Ice Lake e arriveranno sul mercato nel corso dell’anno. Oltre alle tradizionali ottimizzazioni per la CPU ci sarà una nuova GPU integrata basata sull’architettura Xe che offrirà prestazioni doppie rispetto alla precedente generazione. Intel non ha fornito molte informazioni, confermando però frequenza massime superiori a 5 GHz e il supporto per Thunderbolt 4.

DG1 è il nome in codice della GPU discreta basata sull’architettura Xe. Si prevedono quindi prestazioni maggiori della versione integrata nei processori Tiger Lake. Sarà possibile abbinare le due GPU in modo da offrire una potenza di calcolo superiore. Nei prossimi mesi verranno comunicate le specifiche complete e soprattutto i primi benchmark che permetteranno di effettuare un confronto con le soluzione AMD e NVIDIA.

Un processore Tiger Lake è stato utilizzato nel concept Horseshoe Bend visibile all’inizio dell’articolo. Si tratta di un notebook con schermo OLED flessibile da 17,3 pollici che copre l’intera superficie (la tastiera è virtuale). È comunque possibile collegare una tastiera wireless esterna. Il processore consuma solo 9 Watt, quindi non è presente un sistema di raffreddamento. Il sistema operativo è Windows 10, ma Windows 10X sarà la versione più adatta per questa categoria di dispositivi. Il design del notebook è simile a quello del Lenovo ThinkPad X1 Fold.