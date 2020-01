Android 9 Pie disponibile per LG Q7

Luca Colantuoni,

Il produttore corano ha comunicato la disponibilità di Android 9 Pie per il suo LG Q7, smartphone di fascia media annunciato a giugno 2018. L’aggiornamento era previsto inizialmente per l’autunno, come quello rilasciato per il G7 Fit, ma qualcosa ha impedito a LG di rispettare la roadmap.

Oltre alle funzionalità incluse da Google nel sistema operativo ci sono diverse novità introdotte da LG. L’azienda coreana ha infatti apportato varie modifiche all’interfaccia originale e aggiunto alcune app proprietarie. Ciò comporta quindi tempi di sviluppo maggiori per gli aggiornamenti e quindi una distribuzione non proprio veloce, nonostante il Global Software Update Center aperto ad aprile 2018. Purtroppo LG è uno dei produttori più lenti, ma si spera che la situazione possa migliorare in futuro.

Queste sono le principali novità incluse:

YouTube Live : funzionalità dell’app Fotocamera che permette di avviare un live streaming su YouTube con un click

: funzionalità dell’app Fotocamera che permette di avviare un live streaming su YouTube con un click Screenshot con link : quando si cattura una schermata da un sito con la funzione Capture+ viene memorizzato anche l’indirizzo, in modo accedere al sito direttamente dalla galleria

: quando si cattura una schermata da un sito con la funzione Capture+ viene memorizzato anche l’indirizzo, in modo accedere al sito direttamente dalla galleria Dual App : funzionalità che permette di installare un duplicato delle principali app social e di messaggistica per usare due account simultaneamente

: funzionalità che permette di installare un duplicato delle principali app social e di messaggistica per usare due account simultaneamente Homescreen lock : consente di bloccare la posizione di app e widget sulla schermata home.

: consente di bloccare la posizione di app e widget sulla schermata home. Crop shot: disponibile all’interno di Capture+, permette di ritagliare una porzione della schermata

Altre funzionalità riguardano il gaming. L’app Game Launcher raccoglie tutti i giochi installati. È possibile inoltre cercare un gioco su YouTube per visualizzare guide o recensioni. Infine si può attivare l’audio 3D surround DTS:X e ridurre i consumi quando il gioco è in pausa.

L’aggiornamento è disponibile per le varianti Open Market (dual SIM) e Vodafone. Per le varianti di altri operatori telefonici arriverà nei prossimi giorni.