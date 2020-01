Samsung ha venduto circa 500.000 Galaxy Fold

Luca Colantuoni,

Circa un mese fa, il Presidente di Samsung Electronics aveva comunicato un dato sbagliato sulle vendite del Galaxy Fold. DJ Koh, CEO di Samsung Mobile, ha ora fornito numeri più veritieri, ovvero tra 400.000 e 500.000 unità. Lo smartphone pieghevole ha riscosso molto successo anche in Italia.

Il dato esatto non è ancora disponibile, ma circa mezzo milione di Galaxy Fold venduti nel 2019 è un numero piuttosto soddisfacente e in linea con le previsioni di Samsung. Si deve considerare infatti la data di arrivo sul mercato del dispositivo. Lo smartphone era stato annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona e doveva essere commercializzato a partire da aprile. Il produttore coreano è stato però costretto ad effettuare le necessarie modifiche per eliminare due difetti di progettazione individuati nella prima versione. Il lancio è stato quindi posticipato a fine settembre 2019 (in Italia è disponibile dal 16 dicembre).

Il Galaxy Fold è chiaramente uno smartphone di nicchia, considerato il prezzo di 2.050 euro. Per questo motivo, il produttore coreano ha pianificato l’annuncio del più economico Galaxy Fold 2, quasi certamente nel corso dell’evento Unpacked 2020 di San Francisco, durante il quale verrà presentata anche la serie Galaxy S11 (o S20). Il secondo smartphone pieghevole avrà un design a conchiglia, come il Motorola Razr.

Per ridurre i costi produttivi, Samsung avrebbe scelto il “vecchio” processore Snapdragon 855, invece del più recente Snapdragon 865. La fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore da 10 megapixel, forse la stessa dei Galaxy Note 10/10+. Ulteriori informazioni sullo smartphone verranno sicuramente divulgate nel corso dei prossimi giorni. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra inferiore ai 1.000 dollari.