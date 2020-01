Samsung Galaxy Tab S6 5G, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Il numero di smartphone con modem 5G è in costante aumento e presto arriveranno altri modelli con i processori Qualcomm Snapdragon 865/765G e MediaTek Dimensity 1000/800. Il primo tablet compatibile con le reti di nuova generazione dovrebbe essere il Samsung Galaxy Tab S6 5G.

Le prime indiscrezioni sul tablet risalgono al mese di dicembre. Samsung ha confermato il lancio all’inizio del mese. Un sito cinese ha pubblicato le immagini del Galaxy Tab S6 5G e della targhetta con le principali specifiche. Non è chiaro però se il tablet è stato mostrato in segreto al CES 2020 di Las Vegas o in un altro luogo imprecisato. A differenza del Galaxy S10+ 5G, il produttore coreano ha conservato le caratteristiche del modello LTE, quindi l’unica novità è rappresentata dal modem 5G (Snapdragon X50).

Il primo tablet 5G al mondo avrà dunque uno schermo Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel), processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD fotocamera frontale da 8 megapixel, fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel (standard e ultra grandangolare), batteria da 7.040 mAh.

Anche se sulla targhetta non sono riportate le rimanenti specifiche, il tablet integrerà sicuramente i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e Galileo. Saranno inoltre presenti quattro altoparlanti AKG con supporto Dolby Atmos, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitale in-display di tipo ottico. Non mancheranno ovviamente la stilo S Pen (inclusa) e la cover con tastiera (opzionale). Il Galaxy Tab S6 5G sarà disponibile in Corea nel primo trimestre. Non è noto se arriverà anche in Italia.