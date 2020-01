Marco Grigis,

Lo streaming musicale continua ad affermarsi come principale modalità per l’ascolto di singoli e album. Dopo i dati rilasciati qualche giorno fa da RIAA, giunge oggi un’ulteriore conferma da Nielsen, con un report sul mercato statunitense nel corso del 2019. Negli USA lo streaming ha rappresentato l’82% del consumo di musica, con un record di oltre 1 trilione di brani ascoltati.

Stando ai dati forniti da Nielsen, e pubblicati dal Wall Street Journal, nel corso del 2019 lo streaming ha assistito a una crescita davvero importante: il 30% su base annua. Un successo che si sarebbe manifestato con l’espansione di tutte le principali piattaforme – quali Spotify e Apple Music – ma anche su YouTube, guidato soprattutto dalle release di grandi artisti quali Taylor Swift.

Così come già accennato, lo streaming ha raggiunto l’82% del mercato musicale statunitense. La vendita di album fisici, su qualsiasi supporto, ha raggiunto soltanto il 9%, contro il 19% del 2019. Sebbene non vi siano dati specifici sul formato, sembra che il CD sia estremamente in calo, tanto da diventare un supporto considerato ormai dai più obsoleto. Tiene invece il revival del vinile, l’unico formato che segna una stabile crescita da qualche anno a questa parte.

Fra i generi principali più gettonati vince l’hip hop, con il 28% di tutti gli ascolti, seguito dal rock al 20% e dal pop al 14%. Per quanto riguarda gli artisti più amati, il 2019 è stato dominato da Drake, Billie Eilish, Taylor Swift e Ariana Grande.

Nel frattempo, il mercato appare sempre più polarizzato tra Spotify e Apple Music, i due servizi musicali di punta. La piattaforma targata mela morsicata ha raggiunto la scorsa estate i 60 milioni di utenti paganti, superando Spotify in patria. Quest’ultima soluzione, però, è la leader a livello internazionale, con 113 milioni di abbonati a pagamento.