eSerie A TIM, il torneo eSports di Lega Serie A

Gli appassionati di eSports che apprezzano il calcio giocato su schermo potrebbero essere felici di sapere che la Lega Serie A ha annunciato ufficialmente la eSerie A TIM: si tratta di un torneo online di FIFA 20 che permetterà a tutti i giocatori di mettersi alla prova per provare a conquistare il titolo di Campione d’Italia. È un’iniziativa organizzata in collaborazione con Infront e PG Esports ed è un’esclusiva PlayStation 4.

Tutte le informazioni sulla eSerie A TIM sono disponibili sul sito https://pge.gg/tournaments, dove è possibile trovare anche le modalità di partecipazione. Coloro che decideranno di prendervi parte, dovranno sostenere due fasi: la prima, che servirà a fare una cernita degli utenti più prestanti, sarà a eliminazione diretta; la seconda, invece, un campionato vero e proprio che si suddividerà in gironi, play-off e finale. Come anticipato, chiunque potrà iscriversi al torneo, l’unico requisito è avere più di 16 anni (e ovviamente una PlayStation 4 con FIFA 20).

La eSerie A TIM terminerà nel mese di maggio con un grande evento aperto al pubblico, durante il quale saranno premiati i vincitori della prima edizione del torneo indetto. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha dichiarato:

Per noi è un grande piacere presentare questa competizione. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita e rappresentano uno dei settori più importanti dello sport business […] Tutti gli appassionati potranno seguire il torneo e i giocatori avranno la possibilità di rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad per decretare il Campione del torneo.