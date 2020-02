Xbox Series X, trapelata una foto della dashboard?

Matteo Tontini,

Xbox Series X rappresenta la nuova generazione di Microsoft nel settore dei videogiochi. Una piattaforma che dovrebbe essere messa sul mercato entro fine anno (salvo posticipi a causa del coronavirus) e che ha l’onere e l’onore di competere con quel colosso che è PlayStation 5. Nei mesi scorsi, l’azienda americana ha mostrato la console attraverso un trailer, ma non si è mai vista l’interfaccia. Fino a oggi (forse).

L’insider Idle Sloth ha infatti pubblicato un’immagine “rubata” di quella che sembrerebbe essere la schermata iniziale di Xbox Series X, da dove vengono lanciati i giochi, si accede allo store digitale, eccetera. Il cinguettio è riportato di seguito.

Found a video of it 👀 pic.twitter.com/mqnK9DulYK — ❎Idle Sloth🐍🇮🇪🇨🇦 (@IdleSloth1984) February 7, 2020

Com’è possibile notare, la dashboard è piuttosto minimal e adotta uno stile simile a Netflix, discostandosi da quanto hanno proposto le console Xbox finora. Non è comunque da escludere che lo scatto sia stato “catturato” da uno dei kit di sviluppo consegnato agli studi, quindi è anche possibile che possa cambiare nella versione definitiva, messa in commercio verso fine anno.

È inoltre chiaro che l’immagine desti molti sospetti sulla sua veridicità, anche perché l’interfaccia sembrerebbe molto più mobile-friendly che adatta a una console casalinga. A creare ulteriore perplessità è il fatto che l’utente abbia deciso di lasciare a vista il proprio username tracciabile, nonostante si tratti di un’informazione riservata. Infine, si può osservare che i giochi mostrati nell’immagine sono titoli attualmente disponibili su Xbox One, ma su questo punto non c’è nulla da ridire al momento che non esistono ancora IP esclusive di Xbox Series X (e la piattaforma next-gen supporta la retrocompatibilità).