Poltrone Relax Intelligenti: 3 modelli sopra i 5000€

È il sogno segreto di tutti noi, e non è solo uno sfizio. Un massaggio quotidiano dei muscoli contratti infatti porta in dote infatti enormi benefìci per la salute psicofisica. Abbatte i livelli di cortisolo, riduce la frequenza dei crampi, aiuta il sonno, e in alcuni casi può perfino contribuire ad abbassare la pressione sanguigna, in particolar modo sono presenti elevati livelli di stress. Ecco le 3 poltrone Relax Intelligenti migliori che il Web abbia da offrire oggi.

C’è un motivo se in Giappone, una famiglia su 4 ha in casa una poltrona massaggiante; certo, non si può dire che sia economica, ma coi prezzi della fisioterapia convenzionale, è un investimento che si ammortizza in poco tempo, e in più dà la possibilità di farsi un massaggio quando volete e senza neppure togliervi il pigiama. Per scegliere la poltrona Relax Smart idea, occorre prestare attenzione ad alcuni parametri fondamentali, ovvero:

Riscaldamento: il calore aiuta a scogliere i muscoli, ed è davvero importante che sia presente in tutte le sezioni della poltrona che vengono a contatto col corpo.

Tipo di Massaggio: svedese, Shiatsu, Impasto, tamburellamento o pressione. Ogni tecnica porta determinati vantaggi, e aiuta in specifiche condizioni. Ci vuole poco per capire quale preferite. In ogni caso, più tecniche sono supportate, e meglio è.

Design: Quando si spende cifre così importanti, anche l'occhio vuole la sua parte. Ed è perfettamente naturale dunque che si tenda a preferire qualcosa che stia bene col mobilio nel salotto; inoltre, è importante tenere d'occhio le dimensioni, per essere certo che non crei problemi con l'ingombro.

Tipo di Rulli: I rulli sono i meccanismi principali di massaggio, quelli che scorrono sulla superficie del corpo ed effettuano le pressioni nei punti necessari. Alcuni modelli implementano rulli doppi (che attivano meglio la circolazione e conferiscono un massaggio più robusto), altri quadrupli (che invece garantiscono massaggi più soft, poiché il peso viene distribuito su un'area più grande).

Airbag: Non tutti i modelli lo implementano. Si tratta di un sistema di cuscini gonfianti in grado di esercitare una gradevole e uniforme pressione sul corpo; di solito vengono posti intorno al collo, attorno alle braccia e alle gambe.

Zero Gravità: Adottando una particolare inclinazione e distribuendo il peso del corpo in modo uniforme, questa speciale funzione consente di alleggerire il carico sui tutti i muscoli e sulla colona vertebrale. È fondamentale per dare una mano ai dolori nella porzione lombare della schiena.

Qui di seguito, le 3 migliori sedie che Amazon offre in questo momento. Si tratta di prodotti premium, con prezzi superiori ai 5.000€, ma dotati di tutte le più moderne tecnologie del settore.

Ottimo Rapporto Prezzo Prestazioni Poltrona Massaggiante Multifunzione Durevole e comoda, morbida ma robusta. Dotata di telecomando LCD wireless, impianto stereo integrato e tante funzionalità. 5.318,99 € su Amazon

Il Non Plus Ultra WSN Poltrona Massaggiante Poltrona Smart Massaggiante per Tutto Il Corpo a gravità Zero con Riscaldamento. Include anche massaggio schiena e ai Piedi, colore Nero 8.705,33 € su Amazon