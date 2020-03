Google Play, download ora visibili dalla ricerca

Eleonora Busi,

Oltre alle recensioni ed i giudizi degli utenti, i conteggi dei download sono un ottimo aiuto nella scelta di installare o meno un’applicazione sul proprio smartphone. Google Play ha deciso di andare incontro ai suoi utenti includendo direttamente il numero di download di ogni singola app direttamente nella visualizzazione a elenco dei risultati di ricerca.

D’ora in poi, infatti, quando si cercherà un’applicazione nel Play Store, Google includerà dettagli già presenti, come lo sviluppatore, la categoria, la valutazione (da una a cinque stelle) e il badge che indica la garanzia dell’app, e in più si potranno visualizzare i download totali senza dover aprire la scheda dell’applicazione.

Il conteggio dei download non viene visualizzato in caso di applicazioni già installate nel proprio dispositivo. Prima dell’introduzione di questo piccolo aggiornamento, per controllare il totale dei download era necessario aprire la scheda dell’app. La novità, che non verrà invece applicata alla controparte web, non è ancora disponibile nei Google Play Store italiani.

Recentemente, l’azienda di Mountain View si è impegnata in un’opera di “pulizia” del proprio store, riducendo del 98% le applicazioni malevole che accedono alla cronologia delle chiamate e agli SMS, oltre che bloccare oltre 790.000 app che violavano la privacy e dunque mai arrivate sul Play Store.