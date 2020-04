Disney+, rimuovere titoli da “continua a guardare”

Matteo Tontini,

Spesso ci si chiede come rimuovere titoli da “continua a guardare” su Disney+, piattaforma streaming della Casa di Topolino disponibile in Italia dal 24 marzo 2020. Nella sezione viene presentata una cronologia di tutte le serie, i film, i documentari e i cartoni animati cominciati e interrotti, ed è utilissima per riprendere la visione più velocemente la volta successiva. Ma come si fa a rimuovere i contenuti da “continua a guardare” su Disney+?

Può infatti capitare di cominciare un film, una serie o altro e non essere presi da ciò che si sta guardando: pertanto, il titolo non ha motivo di rimanere nel carosello “continua a guardare”. Anzi, potrebbe persino risultare fastidioso e ingombrante. Purtroppo ancora non c’è una funzione ufficiale che permette di cancellare contenuti da “continua a guardare” sulla piattaforma Disney (differentemente da Netflix), però esistono un paio di trucchetti per ovviare al problema.

Come eliminare film e serie TV da “continua a guardare” su Disney+

È probabile che la funzione ufficiale sarà resa disponibile con i prossimi aggiornamenti, ma nel frattempo ecco i due metodi per ripulire la sezione.

Primo metodo

Il primo metodo consiste nel mandare avanti la serie, il film o il cartone animato che non ha destato interesse. Nel caso degli ultimi due, basta mandare avanti fin quando mancheranno circa 30 secondi alla fine. Solo quando tutti i titoli di coda saranno terminati, allora si potrà tornare alla home.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, bisognerà lanciare l’ultimo episodio e mandarlo avanti fino alla fine (sempre quei 30 secondi al termine, insomma). A quel punto si potrà tornare alla home. Il problema sorge solo quando lo show non è disponibile totalmente su Disney+: alcuni contenuti infatti, come The Mandalorian (giusto per fare un esempio), vengono distribuiti con cadenza settimanale un episodio per volta. In questo caso, si dovrà aspettare il debutto dell’ultimo episodio della serie TV per poterlo mandare avanti e finalmente rimuoverlo da “continua a guardare”.

Secondo metodo

Il secondo metodo consiste nella creazione di un profilo di prova. Dal momento che un solo account Disney+ permette di creare fino a 7 profili, se ne può tranquillamente sacrificare uno dove testare tutti i titoli che potrebbero piacere all’utente. Se tra questi se ne annovera uno davvero interessante, si può uscire dal profilo di prova e lanciare il contenuto da quello principale.