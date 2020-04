Reflex Nikon economiche: 5 modelli a meno di 500 €

Giacomo Martiradonna,

A fronte di costi variabili e un peso mediamente superiore rispetto ad altre tecnologie, le fotocamere Reflex riescono a garantire un’ottima qualità dell’immagine nella stragrande maggioranza delle condizioni di luce e ambientazione; ecco perché vengono scelte da tanti fotografi, principianti e professionisti. E la buona notizia è che, per portarsi a casa un buon prodotto, non è necessario spendere un capitale.

Per dimostrarvelo, ecco una selezione delle migliori reflex Nikon a meno di 500€ che Amazon abbia da offrire. Si tratta di prodotti con un ottimo rapporto prezzo prestazioni che spesso includono pure una scheda di memoria e un obiettivo per divertirsi sin da subito coi vostri scatti.

Nikon D3300

Il sensore CMOS in formato DX da 24,2 megapixel della Nikon D3300 permette di Catturare immagini interessanti ad alta definizione, che si tradurranno in stampe di gran qualità. Con una sensibilità ISO che va da 100 a 12.800 (espandibile a un valore equivalente a 25.600), è possibile catturare tutti i dettagli anche in condizioni di luminosità non ideale. Il processore di elaborazione delle immagini di Nikon EXPEED 4 garantisce un funzionamento veloce e funzioni avanzate di riduzione disturbo, per ottenere immagini nitide con colori naturali.

Dispone inoltre di 13 diversi effetti speciali fra cui scegliere, per aggiungere un tocco artistico alle foto e ai vostri filmati Full HD a 50p e 60p. È sufficiente selezionare la modalità Effetti e scegliere l’opzione desiderata prima della ripresa.

Nikon D3500

Sensore in formato DX da 24.2 megapixel, processore di elaborazione delle immagini EXPEED 4, tecnologia Nikon SnapBridge con connessione sempre attiva con il proprio dispositivo smart e infine una batteria ad alta capacità che consente fino a 1.550 scatti con una singola carica. La Nikon D3500 è perfetta per iniziare e offre 11 punti di messa a fuoco automatica (punti AF), selezionabili anche singolarmente con la ghiera posteriore. A seconda che utilizziate il mirino ottico o il monitor posteriore (Live View), avrete a disposizioni più modi di messa a fuoco.

Nikon D5300

Sensore CMOS DX da 24,2 MP, processore di immagini EXPEED 4, nessun filtro passa-basso ottico, monitor LCD ad angolo variabile da 3,2 “a 1,037 k punti, registrazione video Full HD a 1080p a 60 fps, sensore AF a 39 punti Multi-CAM 4800DX, ISO ISO 12800, esteso a ISO 25600, scatto a 5 fps a piena risoluzione, connettività Wi-Fi e GPS integrata, e obiettivo AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5- 5.6G VR Lens incluso nel prezzo. Questa è la Nikon D5300.

L’HDR incorporato consente di estendere la gamma tonale e di esposizione di una singola immagine registrando due esposizioni separate e unendole insieme per ottenere maggiori dettagli di luci e ombre con una gamma estesa di toni medi. I file RAW (NEF) possono essere registrati come compressi o compressi senza perdita a una profondità di 12 o 14 bit. Infine, il D-Lighting attivo aiuta a preservare i dettagli di luci e ombre quando si lavora in scenari ricchi di contrasti, come l’illuminazione retroilluminata.

Nikon D5500

Leggera e potente, la Nikon D5500 è una sottile DSLR con funzionamento touchscreen molto intuitivo che consente di ottenere di più dalla fotografia. Da azioni in rapido movimento a situazioni di scarsa illuminazione, la D5500 riesce sempre a restituire ottimi risultati. Anche quando stampate in grandi formati o visualizzate su un maxi schermo.

Il Display touch da 3,2 pollici ad angolazione variabile garantisce un azionamento piuttosto immediato e, grazie al Wi-Fi integrato, è possibile condividere le proprie foto al volo con gli altri dispositivi elettronici.

La Nikon D5500 si affida a un sensore CMOS da 24,2 megapixel in formato DX (23,5×15,6 mm), per immagini di dimensioni massime pari a 6.000×4.000 pixel, nei formati JPEG, NEF (il RAW di Nikon) o NEF+JPEG. Con la modalità Live View, invece, è possibile registrare filmati Full HD (1.920×1.080 pixel), 1.280×720 pixel e 640×424 pixel.

Nikon D7100

Grazie a un’ampia gamma di entusiasmanti funzioni, la Nikon D7100 offre prestazioni interessanti e una notevole qualità. Il suo sensore CMOS in formato DX da 24,1 megapixel garantisce immagini nitide e ben definite e, poiché è privo di filtro ottico low-pass, ottimizza la resa cromatica, migliora la nitidezza e l’acquisizione dei dettagli. Il processore di elaborazione delle immagini EXPEED 3 offre una velocità adeguata, una riproduzione dei colori realistica e una riduzione dei disturbi ottimizzata.

La sensibilità ISO è pari a 100-6.400 ed estendibile fino a 25.600; la velocità degli scatti in sequenza invece raggiunge i 6fps.

Il sistema AF della Nikon D7100 impiega lo stesso algoritmo della D4: usa 51 punti AF con 15 sensori a croce nell’area centrale, il che sicuramente farà la differenza.

Il sistema di riconoscimento scena utilizza il sensore di misurazione esposimetrica da 2.016 pixel identificando l’ambiente del soggetto prima delle riprese, e ottimizzando di conseguenza esposizione automatica (AE), autofocus (AF) e bilanciamento del bianco (AWB).