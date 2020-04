Il nuovo iPad Pro è disponibile su Amazon

Redazione Webnews,

Il nuovo iPad Pro presentato da Apple a sorpresa il mese scorso è disponibile all’acquisto anche su Amazon nelle due varianti appena messe in commercio: quella con display da 11″ e quella con display da 12,9″, entrambe disponibile nella colorazione Grigio Siderale e Argento.

Le due nuove versioni di iPad Pro hanno pari caratteristiche al di là della differenza nella dimensione dello schermo. Ecco la scheda tecnica di quello che Apple ha definito “l’iPad Pro più evoluto di sempre” grazie anche al nuovo chip A12Z Bionic che debutta proprio col nuovo iPad Pro.

Display : Liquid Retina, Multi-Touch retroilluminato LED con tecnologia IPS, Tecnologia ProMotion, Ampia gamma cromatica (P3), True Tone, Rivestimento oleorepellente a prova di impronte, Display a laminazione completa, Rivestimento antiriflesso, Riflettanza 1,8% e Luminosità 600 nit

Capacità : 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

Chip : A12Z Bionic con architettura a 64 bit, Neural Engine e Coprocessore M12 integrato

Fotocamera : Grandangolo: 12MP, ƒ/1.8, Ultra-grandangolo: 10MP, ƒ/2.4 e angolo di campo 125°, Zoom out ottico 2x; zoom digitale fino a 5x, Obiettivo a cinque elementi (grandangolo e ultra-grandangolo), Flash True Tone più luminoso, Panorama (fino a 63MP), Rivestimento dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, Sensore BSI (backside illumination), Filtro IR ibrido, Autofocus con Focus Pixels (grandangolo), Tocca & metti a fuoco con Focus Pixels (grandangolo), Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica, Smart HDR per le foto, Stabilizzazione automatica dell'immagine

Registrazione video : Registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps (grandangolo) e a 60 fps (ultra-grandangolo), Registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps, Registrazione video HD (720p) a 30 fps, Flash True Tone più luminoso, Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps (grandangolo) e a 240 fps (ultra-grandangolo), Video Time‑lapse con stabilizzazione, Stabilizzazione video di qualità cinematografica (1080p e 720p), Video con autofocus continuo e Riduzione del rumore

Fotocamera frontale : Foto da 7MP, Modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Animoji e Memoji, Registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps, Retina Flash, Diaframma con apertura ƒ/2.2

Altoparlanti : Audio a quattro altoparlanti

Microfoni : Cinque microfoni di qualità professionale per chiamate e registrazione audio e video

Face ID : Riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth

Geo­localizzazione : Bussola digitale, Wi‑Fi e Microlocaliz­zazione iBeacon

Sensori : Face ID, Scanner LiDAR, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Barometro, Sensore di luce ambientale

: Face ID, Scanner LiDAR, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Barometro, Sensore di luce ambientale Batteria: Fino a 10 ore di navigazione in Wi‑Fi, riproduzione video o riproduzione audio.

iPad Pro 11″ è in vendita a partire da 899 euro per la sua configurazione base solo Wi-Fi e 128 GB di archiviazione. iPad Pro 12,9″, invece, ha un prezzo di partenza su Amazon di 1.089,00 euro, il 3% in meno del prezzo suggerito da Apple.