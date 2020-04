Zoom: download e installazione per Windows e Mac

Redazione Webnews,

Zoom è uno tra i servizi più utilizzati al momento per effettuare videochiamate e il merito è senza dubbio legato alla facilità di utilizzo e la versatilità che permette di accedere velocemente alle videochiamate da una moltitudine di piattaforme, a cominciare dai principali browser senza la necessità di installare alcuna applicazione.

Il client web di Zoom, però, permette soltanto di unirsi alle videochiamate per la quasi si riceve un invito e tutte le altre funzionalità sono limitate. Per accedere senza limiti a Zoom è necessario scaricare il client per Windows o Mac OS, i due sistemi operativi più diffusi e utilizzati al Mondo.

Per scaricare l’applicazione di Zoom per Windows e Mac è sufficiente collegarsi a questo indirizzo. Il browser farà partire in automatico il download dell’applicazione per la piattaforma che state utilizzando e a quel punto vi basterà fare un doppio click sul file scaricato per eseguire la veloce installazione ed essere subito pronti per utilizzare Zoom senza limiti.

Oltre all’app ufficiale di Zoom per Windows e Mac OS è disponibile anche un estensione per browser che permette di avviare o programmare un incontro su Zoom con un solo click dal browser o da Google Calendar. Attualmente, però, i browser supportati sono soltanto due:

Se, invece, siete utenti di Microsoft Outlook potete scaricare l’add-in gratuito che vi permette di gestire gli incontri con un click.