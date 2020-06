Conference Call: cuffie, casse e microfoni Jabra a meno di 100€

Giacomo Martiradonna,

Nel campo delle video-conferenze professionali, c’è un brand che si è specializzato con prodotti ad elevato valore aggiunto e ritenuti tra i più affidabili del mercato. Parliamo di Jabra, ovviamente, e del suoi gigantesco catalogo di prodotti dedicati al mondo del business. E la buona notizia è che non occorre spendere cifre proibitive per tirar su un ufficio domestico ad alto tenore tecnologico. Ve lo dimostriamo con le migliori cuffie, casse e microfoni Jabra a meno di 100€ .

Jabra Revo Cuffie

Supporto al Dolby Digital Plus, controlli unificati per chiamate e musica, design stiloso e pieghevole, e in più sono pure leggerissime: appena 16 grammi. Le Revo Cuffie sono compatibili praticamente con qualunque dispositivo dell’universo, grazie al connettore jack da 3.5mm. Per chi ne avesse bisogno, esiste anche la variante Bluetooth (utile con gli iPhone e Samsung di ultima generazione).

Jabra Talk 25

Jabra Talk 25

Per le persone sempre in giro che hanno bisogno di rispondere a milioni di chiamate, l’auricolare Bluetooth rappresenta la chiave di volta della produttività. Il Jabra Talk 25 vanta controlli intuitivi e risposta automatica quando sono indosso; facilità di associazione ai dispositivi grazie all’NFC incluso e un elevato confort. In più supporta funzioni di noise black-out (dual-mic) per la riduzione del rumore e protezione contro il vento, per una esperienza voce di qualità HD.

Jabra Elite 45e Cuffie

Jabra Elite 45e Cuffie

Pensate per sportivi e utenti con uno stile di vita molto attivo, le Jabra Elite 45e sono progettate per un suono Wireless di qualità superiore, sia durante le chiamate che nella fruizione musicale. Possiede un equalizzatore personalizzabile (grazie all’app gratuita Jabra Sound+), una scocca resistente e leggera certificata contro i danni da polvere e acqua (IP54), e offre un collare adattivo memory con auricolari magnetici.

L’autonomia arriva fino a 8 ore con appena 15 minuti di ricarica. In più, integra Alexa per connettersi in modo automatico alla propria musica, controllare la domotica, ricevere informazioni, news, meteo e molto altro, il tutto con un semplice comando vocale.

Jabra Speak 410

Jabra Speak 410

Per i piccoli uffici o le realtà domestiche, Jabra ha creato un economico speaker con microfoni ambientali che rende possibile -con una spesa contenuta- riunioni virtuali con supporto fino a 4 persone fisiche in sala. I punti di forza del Jabra Speak 410 sono:

Audio cristallino per riunioni efficienti grazie ai microfoni omnidirezionali integrati con copertura a 360° della voce

Predisposizione rapida della riunione e compatibilità con tutte le principali piattaforme UC

Il design compatto e portatile con connettività Plug and Play consente di effettuare riunioni ovunque

Ottimizzato per Skype for business attraverso la connessione USB

Si tratta di un prodotto entry level di elevata qualità capace di trasformare qualsiasi luogo in una sala riunioni e rendere la collaborazione fluida e semplice.