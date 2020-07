iPhone 12, svelata la data della presentazione?

Redazione Webnews,

La data di presentazione dei nuovi iPhone 12 potrebbe esser stata svelata. iHacktu Pro, leaker generalmente affidabile, ha anticipato che Apple ha in programma di annunciare i nuovi dispositivi durante un evento online l’8 settembre 2020.

In quell’occasione Apple dovrebbe annunciare non soltanto i nuovi iPhone 12, ma anche Apple Watch Series 6, gli ampiamente anticipati AirTags e, dopo anni dal primo annuncio, anche la base di ricarica per iPhone e Apple Watch, AirPower, in una versione diversa da quella che abbiamo già visto.

Non solo. Apple, sempre secondo il leak, avrebbe in programma anche un secondo evento a distanza ravvicinata. Il 27 ottobre 2020, anche in questo caso con un evento solo online, il colosso di Cupertino potrebbe svelare i nuovi modelli di iPad Pro, la nuova versione di Apple TV e i nuovi MacBook con processori Apple Silicon.

Se, pandemia di COVID-19 permettendo, l’evento del 27 ottobre dovesse svolgersi live col pubblico, Apple potrebbe annunciare anche gli Apple Glass, ma questa ad oggi sembra una possibilità piuttosto remota, soprattutto considerando la gravità dell’emergenza negli Stati Uniti.