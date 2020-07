Samsung Galaxy S20 scontato fino al 31% su Amazon

Redazione Webnews,

Gli smartphone top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S20 e il Galaxy S20+, sono in offerta temporanea su Amazon nelle due varianti 4G e 5G con sconti che in alcuni casi toccano il 31%.

Se eravate in dubbio se procedere o meno all’acquisto, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per avere subito uno smartphone di altissimo livello risparmiando fino a 320 euro. Il prezzo più basso è quello proposto sul Samsung Galaxy S20+ nella sua versione 4G e in colorazione Black: 709 euro invece di 1.029,00 euro, il 31% in meno rispetto al prezzo di listino.

Il Samsung Galaxy S20 in colorazione Grey, invece, viene proposto a 639 euro invece di 929 (-31%), mentre per la variante Light Blue lo sconto è del 29%: 655 euro invece di 929 euro, con un risparmio di 274 euro.

Se, invece, avete necessità di un dispositivo compatibile col 5G, vi suggeriamo il Samsung Galaxy S20+ nella versione Light Blue, che per le prossime ore viene proposto a 949,90 euro invece di 1.129 euro (-16%, pari a 179,10 euro).

Samsung Galaxy S20, la scheda tecnica

Processore : Octa-Core. Velocità 2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz

: Octa-Core. Velocità 2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz Display : Dynamic AMOLED 2X 3200 x 1440 (Quad HD+)

: Dynamic AMOLED 2X 3200 x 1440 (Quad HD+) Fotocamera principale : 12.0 MP + 64.0 MP + 12.0 MP Zoom ottico ibrido a 3x, Zoom digitale fino a 30x

: 12.0 MP + 64.0 MP + 12.0 MP Zoom ottico ibrido a 3x, Zoom digitale fino a 30x Sistema operativo : Android 10 Samsung One UI 2.1

: Android 10 Samsung One UI 2.1 Chipset : Samsung Exynos 990

: Samsung Exynos 990 GPU : Mali-G77 MP11

: Mali-G77 MP11 RAM : 8 GB

: 8 GB Memoria : 128 GB, espandibile fino ad 1 TB

: 128 GB, espandibile fino ad 1 TB Fotocamera frontale: 10.0 MP F2.2