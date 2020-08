iPhone 12, il lancio avverrà in due diverse fasi

Redazione Webnews,

Apple ha già confermato che il lancio dei nuovi iPhone avverrà con qualche settimana di ritardo rispetto agli anni scorsi, senza entrare troppo nei dettagli e senza fornire una data più precisa, ma nuove indiscrezioni suggeriscono che l’azienda di Cupertino potrebbe optare per un lancio di iPhone 12 in due diverse fasi.

Sappiamo già, anche se Apple non conferma e non smentisce, che quest’anno dovrebbero essere lanciati quattro diversi modelli di iPhone 12 – iPhone 12 (5.4″), iPhone 12 Max (6.1″), iPhone 12 Pro (6.1″) e iPhone 12 Pro Max (6.7″) – e secondo DigiTimes i primi ad arrivare saranno i modelli con schermo da 6.1″, quindi iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, e mettere in commercio le altre versioni in un secondo momento, sempre entro la fine del 2020.

Il motivo sarebbe da ricercare nei ritardi dei fornitori dei componenti delle schede madri per i diversi modelli. Quelli necessari per assemblare i modelli con schermo da 6.1″ sarebbe già iniziati ad arrivare, mentre quelli per gli altri modelli dovrebbero iniziare ad arrivare alla fine di agosto, con conseguente slittamento dell’assemblaggio.