Cyberpunk 2077 avrà dei contenuti aggiuntivi gratuiti

Redazione Webnews,

CD Projekt RED segue la strada già intrapresa con The Witcher 3: Wild Hunt e, a poche settimane dall’uscita dell’attesissimo Cyberpunk 2077, annuncia che il titolo sarà accompagnato da una serie di contenuti aggiuntivi gratuiti nei mesi successivi al lancio.

CD Projekt RED non è entrata troppo nel dettaglio, ma possiamo immaginare, come accaduto per The Witcher 3: Wild Hunt, ci saranno sì dei contenuti aggiuntivi totalmente gratuiti, ma probabilmente affiancati da DLC più corposi per i quali sarà invece richiesto l’acquisto a parte.

Nel corso della sua lunga vita The Witcher 3: Wild Hunt ha avuto due espansioni a pagamento – Hearts of Stone e Blood and Wine – e ben 16 DLC gratuiti che hanno portato nell’universo di The Witcher 3 nuovi oggetti e contenuti di gameplay. Proprio per questo motivo è lecito immaginare che Cyberpunk 2077 subirà un trattamento simile.

L’uscita di Cyberpunk 2077, fatta slittare a più riprese anche a causa della pandemia di COVID-19, resta confermata in tutto il Mondo per il 19 novembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Windows.

La versione per PlayStation 5 e Xbox Series X sarà disponibile entro la fine del 2020 e gli acquirenti dell’edizione per PS4 e Xbox One potranno beneficiare dell’upgrade gratuito alla versione per le console di ultima generazione.