Facebook svelerà il nuovo Oculus il 16 settembre

Redazione Webnews,

Il nuovo dispositivo Oculus è ormai in dirittura d’arrivo. Oggi Facebook ha annunciato che l’evento annuale dedicato al visore per la realtà virtuale, Connect 2020, si terrà il 16 settembre prossimo e sarà un evento soltanto online che per l’occasione cambierà nome e si diventerà Facebook Connect.

I dettagli sono ancora un po’ scarsi. Sappiamo che Facebook Connect segnerà il debutto dei Facebook Reality Labs, la divisione del colosso dei social network che include gli sforzi di Facebook sul fronte della realtà virtuale e della realtà aumentata, dal famoso visore Oculus allo Spark AR.

L’annuncio di Facebook spiega soltanto che “gli spettatori potranno seguire i keynote dei leader di Facebook e dei visionari dell’industria che parleranno delle ultime innovazioni sul fronte AR/VR“. Nessuna conferma sulla presentazione del nuovo visore Oculus, ma i leak delle ultime settimane puntano tutti verso l’arrivo di una versione rinnovata di Oculus Quest che dovrebbero essere lanciata il prossimo autunno.