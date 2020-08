Epic Games: utenti iOS esclusi da Stagione 4 di Fortnite

Fino all’ultimo si è atteso un improbabile colpo di scena, ma ora la conferma è arrivata: gli utenti di iOS non avranno accesso alla Stagione 4 di Fortnite. Se nelle ultime ore da parte di Apple era arrivata un’apertura a risolvere i problemi con Epic Games, stasera la società sviluppatrice di Fortnite ha fugato gli ultimi dubbi rimasti.

Epic Games ha aggiornato oggi le FAQ della campagna #FreeFortnite confermando che per gli utenti di iPhone e iPad non ci sono alternative:

Apple sta bloccando gli aggiornamenti e le nuove installazioni di Fortnite su App Store, e ha affermato che ci impedirà di sviluppare Fortnite per i dispositivi Apple. Per questo, il 27 agosto l’aggiornamento (v14.00) di Fortnite Capitolo 2 – Stagione 4 non verrà rilasciato su iOS.