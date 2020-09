GoPro HERO9 Black: il punto sulle indiscrezioni

Redazione Webnews,

A quasi un anno dalla presentazione e il lancio delle nuove GoPro, la HERO8 Black e la GoPro Max, è già tempo di iniziare a pensare al modello del 2020 della famosa action cam, quella che dovrebbe rispondere al nome di GoPro HERO9 Black seguendo la tradizione iniziata ormai anni fa.

A svelare qualche informazione sulla nuova top di gamma di GoPro ci ha pensato WinFuture, secondo il quale HERO9 Black potrebbe strizzare l’occhio ai vlogger con un piccolo schermo frontale a colori che permetterà di avere un’anteprima in tempo reale dell’inquadratura anche per chi sta trasmettendo in diretta.

Le immagini trapelate danno un primo assaggio del nuovo schermo, ma non forniscono ulteriori dettagli su quali saranno le sue funzionalità, certamente più limitate rispetto allo schermo principale di GoPro HERO9 Black, quello posizionato sul retro dell’action cam.

La nuova HERO9 Black, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbe supportare i video a 5K e dovrebbe integrare, come la serie precedente, due linguette pieghevoli per il montaggio ad altri dispositivi.

Non è chiaro, al momento, quando GoPro farà il grande annuncio, considerando quanto la pandemia di COVID-19 ha impattato sull’azienda californiana, costretta solo poche settimane fa a mandare a casa 200 dipendenti, il 20% della sua forza lavoro.