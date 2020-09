Amazon, gli speaker Echo in offerta a settembre

Redazione Webnews,

Amazon ha da poco dato il via alle offerte di settembre e tra le migliaia di prodotti che fino al 7 settembre potranno essere acquistati con importanti sconti ci sono anche i dispositivi della linea Amazon Echo, gli altoparlanti intelligenti che proprio grazie ad Amazon e ai prezzi più che competitivi sono entrati velocemente nelle nostre abitazioni, diventando parte della nostra quotidianità.

I mega sconti riguardano quasi tutti gli smart speaker Echo, a cominciare dai versatili Echo Show 5 dotati di schermo da 5,5” e che ci permettono di effettuare videochiamate con estrema facilità e fluidità, passando per l’Echo Show 8 e il suo ottimo schermo da 8”.

L’offerta vale anche per il piccolo e potente Echo Dot di terza generazione che può essere posizionato in qualsiasi stanza di casa ed essere associato anche ad altri dispositivi della linea Echo per creare un vero e proprio ecosistema casalingo con Alexa.