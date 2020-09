The Division gratis per PC: ecco come scaricarlo

Redazione Webnews,

Se non avete ancora mai provato Tom Clancy’s The Division, lo storico titolo di Ubisoft che dal 2016 ha attratto milioni di giocatori e li ha catapultati in una New York finita nel caos a causa di un’epidemia di vaiolo, ecco l’occasione perfetta per iniziare subito ad esplorare il mondo aperto creato da Ubisoft.

Da oggi e fino all’8 settembre prossimo la versione PC di The Division può essere scaricata gratuitamente attraverso la piattaforma Uplay di Ubisoft semplicemente collegandovi a questo indirizzo.

Tutto quello di cui avete bisogno è un account gratuito Ubisoft, che può anche essere creato al momento del download, e nient’altro: non sarà richiesto alcun pagamento e, a patto che scarichiate il gioco entro le 9.00 dell’8 settembre, la copia di Tom Clancy’s The Division per PC sarà vostra per sempre.

Se siete già sommersi di titoli da giocare, non possiamo che consigliarvi di correre comunque a scaricare la vostra copia gratuita, così da averla in catalogo anche in futuro, quando avrete più tempo per riscoprire questa avventura a mondo aperto di Ubisoft che può essere giocata anche in modalità PvP e PvE, da solo o con 3 amici.