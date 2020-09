Windows 10, nuova tastiera touch con emoji e GIF

Matteo Tontini,

Microsoft ha intenzione di fare alcune modifiche significative alla sua tastiera touch integrata in Windows 10. L’aggiornamento si basa sul lavoro dell’azienda svolto su Windows 10X e introduce nuove animazioni alla pressione dei tasti, suoni e un nuovo selettore di GIF animate (con apposita ricerca).

Microsoft l’ha chiamata WonderBar e include layout ottimizzati per la digitazione, oltre alla possibilità di spostare il cursore sulla barra spaziatrice della tastiera touch. Qualcosa di simile a come iOS consente di usare il cursore insomma, posizionando un dito sulla barra spaziatrice e facendolo scorrere a sinistra, destra, su e giù per navigare.

La società aggiorna inoltre il selettore di emoji in Windows 10. Includerà la ricerca di emoji e il supporto di GIF animate in un’unica interfaccia.

Oltre ai miglioramenti della tastiera e delle emoji, Microsoft annuncia anche un nuovo strumento di dettatura di Windows. Soprannominato Voice Typing, l’interfaccia da voce a testo incorporata in Windows ha quindi una nuova veste: include un design più moderno, la punteggiatura automatica e un back-end aggiornato che l’azienda promette renderà “l’esperienza di digitazione vocale più affidabile mai vista su Windows”.

Tutte queste nuove modifiche a Windows 10 sono in fase di test. Faranno parte di un aggiornamento più ampio che Microsoft sta pianificando di distribuire nella prima metà del 2021. A proposito del noto sistema operativo, di recente è stata distribuita una nuova funzione di Windows 10 consente di eseguire app da uno smartphone Samsung con Android 9 o versione successiva. Piuttosto comoda per chiunque lavora al PC e si trova spesso a controllare le app sul proprio smartphone.