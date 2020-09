Railway Empire gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Epic Games fa un altro regalo ai giocatori PC, rende infatti disponibile Railway Empire gratis sul suo negozio digitale. Un’occasione davvero ghiotta per mettere le mani su un interessante gestionale del 2018 a costo zero.

Per chi non lo sapesse, Railway Empire consente agli utenti di creare una estesa ed intricata rete ferroviaria, di comprare e costruire stazioni e di acquistare oltre 40 treni riprodotti nei minimi dettagli. Per avere vantaggio sulla concorrenza, inoltre, sarà necessario erigere fabbriche e allestire attrazioni. Insomma, tutti coloro che apprezzano l’ambientazione western o sono appassionati di titoli gestionali potrebbero trovare estremamente invitante il gioco di Gaming Minds Studios.

Railway Empire si posiziona cronologicamente negli Stati Uniti del 1830, in pieno boom industriale, e offrirà una vasta campagna in cui portare a termine sfide e obiettivi. Inoltre, permette di sedersi al posto dei conducenti dei treni ed esplorare la propria rete ferroviaria e i bellissimi panorami americani.

Come scaricare Railway Empire gratis

Scaricare Railway Empire gratis è estremamente facile. Basta andare su Epic Games Store e accedere con il proprio account. In caso in cui non si avesse già un profilo, è possibile crearne uno in pochi passi.

A questo punto non resta che accedere alla pagina del gioco sul negozio digitale e premere il pulsante Ottieni. Una volta riscattato, il titolo sarà disponibile per sempre nella libreria virtuale dell’utente, anche qualora decidesse di non istallarlo o rimuoverlo in un secondo momento dal computer.

Oltre a Railway Empire, Epic offre gratuitamente agli utenti Where the Water Tastes Like Wine, titolo di avventura narrativa in cui i giocatori si troveranno a viaggiare nel periodo della Grande Depressione degli Stati Uniti. È possibile riscattarlo a questo indirizzo.

Val la pena sottolineare che entrambi i giochi saranno disponibili gratuitamente fino alle 17:00 del 17 settembre, dopodiché torneranno al loro prezzo di listino.