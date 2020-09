Xbox Series X, annunciata la scheda di espansione SSD da 1TB

Redazione Webnews,

Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno presto in tutto il Mondo e saranno dotate rispettivamente di 1TB e 512GB di spazio di archiviazione su disco SSD, più che sufficiente per l’utente medio. Microsoft aveva annunciato la possibilità di espandere lo spazio tramite supporti esterni e oggi Seagate ha svelato la prima scheda di espansione di memorizzazione ufficiale per le due nuove console di prossima generazione.

Il prodotto di Seagate è un supporto di memoria SSD da 1 TB che assicura la stessa velocità e potenza offerte dall’hard disk interno di Xbox Series X e Xbox Series S:

la scheda di espansione di memorizzazione è stata creata insieme a Xbox. Grazie a questa collaborazione, quando colleghi la scheda di memorizzazione a una console Xbox Series X, avrai a disposizione tutta la velocità e la potenza offerte da Xbox, senza compromessi.

Seagate assicura che “la sincronizzazione con hardware e CPU ultra potenti e innovativi, strettamente integrati con il software Xbox Velocity Architecture garantisce prestazioni ottimali durante il gioco“.

Si tratta ovviamente di un prodotto di altissima qualità e il prezzo non può che riflettere le caratteristiche da top di gamma. Seagate non ha ancora annunciato il prezzo per il mercato italiano, ma negli Stati Uniti il dispositivo, compatibile con le due nuove console di casa Microsoft, sarà in vendita a 220 dollari, poco meno della cifra a cui viene venduta Xbox Series S, la versione all digital e più economica di Xbox Series X.