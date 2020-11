Zoom rimuove tutti i limiti per un periodo limitato

Redazione Webnews,

Il Giorno del Ringraziamento, il prossimo 26 novembre, è un evento tradizionale per i cittadini degli Stati Uniti e del Canada e quest’anno, come accadrà anche per il Natale, i festeggiamenti e le celebrazioni dovranno essere limitati a causa della pandemia di COVID-19 che non accenna a rallentare. Pochi spostamenti e tante videochiamate. Ed ecco perchè, e questo vale anche per noi italiani, Zoom ha deciso di rimuovere temporaneamente i limiti alle chiamate e videochiamate così da permettere lunghe sessioni virtuali in occasione di quella festività particolarmente sentita tra USA e Canada.

Il limite di 40 minuti per ciascuna conversazione è il motivo che ha spinto milioni di utenti in tutto il Mondo a rivolgersi a servizi più liberi su quel fronte, da Whatsapp a Facebook Messenger, e in occasione del Giorno del Ringraziamento Zoom proverà a recuperare un po’ di terreno: dalla mezzanotte del 26 novembre alle prime ore del 27 novembre gli utenti di tutto il Mondo potranno utilizzare Zoom senza limiti.

Una piccola finestra che per noi italiani cadrà a poche ore dall’inizio del fine settimana e che potrà essere sfruttata anche per sbrigare le ultime attività in smart working, ma la speranza è che Zoom decida di fare il bis anche in occasione nel Natale, evento ben più globale rispetto al Giorno del Ringraziamento.

Con la rimozione dei limiti di tempo, le videochiamate su Zoom possono durante anche un’intera giornata: in questo modo, anche se a distanza, si potranno trascorrere diverse ore insieme ai propri cari e ai propri amici senza doversi preoccupare di far ripartire le chiamate ogni 40 minuti, un aspetto poco limitate per i più esperti di tecnologia, ma che diventa un ulteriore ostacolo per chi, invece, non ha così tanta dimestichezza e non deve ripetere la procedura di avvio di una conversazione su Zoom più volte durante la stessa giornata.