PlayStation 5, per le festività natalizie in arrivo nuove scorte

Massimo Reina,

Buone notizie per i fan di PlayStation 5 che non sono riusciti a prenotare per tempo la console in vista del lancio che avverrà questa settimana, precisamente il 19 novembre 2020. Intervistato dalla BBC, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha infatti dichiarato che l’azienda sta lavorando duramente per produrre e quindi rifornire i vari negozi, con quante più console possibili.

Una PlayStation 5 sotto l’albero

L’obiettivo della multinazionale giapponese è quello di distribuire le nuove scorte prima e dopo Natale, “anche se lavorare in certe condizioni, con riferimento alla pandemia di Covid-19 in corso, non è assolutamente facile”, come ha affermato il dirigente. Appena pochi giorni fa, sul blog ufficiale di PlayStation, sempre Jim Ryan aveva detto:

Quest’anno è stato diverso da qualsiasi altro e ci sono state molte sfide che il mondo ha dovuto affrontare. Tutti in PlayStation, insieme a tutti i nostri partner nello sviluppo, pubblicazione, tecnologia e vendita al dettaglio, si sono impegnati molto per lanciare PlayStation 5 in tempo per le festività natalizie. Stiamo tutti lavorando insieme per raggiungere la nostra missione per dare il meglio che il gioco ha da offrire alla nostra community”.

Anche per questo motivo, Sony ha deciso di vendere PlayStation 5 solo online, almeno il giorno del lancio. La console non sarà infatti disponibile nei negozi fisici per via della pandemia in corso e dei suoi rischi. “Nessuna unità potrà essere acquistata nei negozi il giorno del lancio il 19 novembre”, ha comunicato appena qualche giorno fa la compagnia giapponese, “quindi per favore non accampatevi e non create code davanti ai negozi il giorno dell’uscita nella speranza di trovare una console PS5 da acquistare. Rimanete a casa, al sicuro, ed effettuate i vostri ordini online”.

La speranza è che le cose possano cambiare da qui al periodo delle festività natalizie, non solo per la possibilità di poter comprare la nuova piattaforma da gioco anche nei negozi sotto casa, ma perché ciò significherebbe che il virus avrebbe allentato la sua morsa sulla popolazione di tutto il mondo.