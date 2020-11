I dispositivi JBL in offerta fino al 70% per il Black Friday

Redazione Webnews,

JBL è una delle aziende leader nel settore degli altoparlanti e diffusori acustici e con l’avvio ufficiale del Black Friday 2020 di Amazon gli utenti di tutta Italia possono approfittare degli importanti sconti anche per entrare nel Mondo dei prodotti di JBL, a cominciare dall’elegante e potente altoparlante portatile con Alexa integrata Harman Kardon Allure, che scende di prezzo addirittura del 70% e solo per oggi viene proposto al prezzo stracciato di 69 euro invece di 229 euro.

Il dispositivo offre un suono a 360 gradi e vanta anche un subwoofer integrato. La batteria ricaricabile assicura fino a 10 euro di attività, sia dentro che fuori casa. Due i microfoni integrati che ci permettono di interagire con Alexa tramite al voce in modo chiaro in qualunque punto della stanza ci troviamo.

Harman-Kardon Allure Portable in offerta per il Black Friday 2020

Chi non necessità di un altoparlante wireless da porta con sé anche fuori casa può invece apprezzare la radiosveglia JBL Horizon BLK, un piccolo altoparlante con suono stereo avvolgente e le pratiche funzioni di radiosveglia: due tipi di sveglia e un’ampia scelta di suonerie digitali, fino a cinque preimpostazioni radio e una batteria di riserva per essere sicuri di svegliarvi sempre in tempo.

JBL Horizon BLK in offerta per il Black Friday 2020

Gli amanti delle cuffie hanno due diverse opzioni tra cui scegliere per questa giornata di sconti: le cuffie On-Ear wireless bluetooth JBL LIVE 400BT in offerta a 79 euro invece di 129 euro con cancellazione attiva del rumore e batteria fino a 24 ore di riproduzione audio e le cuffie in-ear JBL Endurance PEAK, dotate di custodia ricaricabile da 1.500 mAh con indicatore di stato per 24h di ricarica addizionali inclusa, proposte per le prossime ore al prezzo ridotto di 74,9 euro (-50%).

Le offerte che vi abbiamo proposto saranno valide fino alle 23.59 di oggi, salvo esaurimento scorte.

