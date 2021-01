Netflix annuncia la riproduzione casuale dei contenuti

Redazione Webnews,

Netflix sa benissimo come ci comportiamo una volta che entriamo nella piattaforma e conosce bene il tempo che spesso impieghiamo per scegliere qualcosa da guardare. Si scorre in lungo e in largo il catalogo, si cercano i contenuti più recenti o quelli nella Top10, si guarda qualche trailer e si continua a sfogliare schermata dopo schermata fino alla scelta del contenuto vedere.

Durante le nostre navigazioni ce lo siamo chiesti spesso: e se ci fosse un pulsante per la riproduzione casuale? Bene, a breve ci sarà davvero! L’annuncio è ufficiale: la funzionalità “Shuffle Play“, lanciata in sordina in fase di test, arriverà in tutto il Mondo tra una manciata di settimane o comunque entro la prima metà del 2021.

Netflix ha confermato il rollout globale, senza però ufficializzare il nome finale della funzionalità, vista in questa fase di test con diverse denominazioni. Poco importa, al di là del nome il funzionamento è già noto: si potrà indicare a Netflix di scegliere casualmente un film o una serie TV, ma anche di selezionare causalmente un contenuto da mostrarci tra gli ultimi arrivati sulla piattaforma, cercando quindi sia tra i film che tra le serie TV.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Non sono chiare, al momento, le modalità con cui verranno scelti i contenuti casuali. Netflix potrebbe andare a pescare tra i film e le serie TV che hanno più probabilità di conquistarci in base al nostro storico sulla piattaforma oppure potrebbe non tenere conto dei voti che abbiamo dato ai contenuti già visualizzati e sorprenderci con qualcosa di totalmente slegato alla nostra cronologia.

Il colosso dello streaming, fresco del raggiungimento dei 200 milioni di utenti in tutto il Mondo, non ha comunicato una data del rollout, ma assicurato che tutti gli utenti avranno la possibilità di scegliere causalmente i contenuti da visualizzare entro i primi sei mesi di questo 2021.