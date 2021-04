Vodafone lancia GameNow, la piattaforma di cloud gaming 5G

Massimo Reina,

Vodafone lancia GameNow, una piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i suoi clienti. Il servizio è gratuito per il primo mese di prova, poi si disattiverà se non verrà attivato dall’utente, che a quel punto pagherà 9,99€ al mese per giocare illimitatamente a tutti i titoli del vasto catalogo offerto, che comprende produzioni quali Metal Slug XX o Metro 2033 Redux.

Cos’è e come funziona GameNow di Vodafone

GameNow, è stato pensato per sfruttare la velocità della Vodafone GigaNetwork 5G ed ottimizzato per la rete cellulare Vodafone 4G. Consente di giocare in streaming, dove e quando si vuole, semplicemente collegandosi alla rete mobile di Vodafone direttamente da smartphone, tablet o PC, senza download ne’ limitazioni di hardware. Il servizio è infatti multipiattaforma, attivabile in pochi click, e utilizza i comandi a schermo o un Gamepad Bluetooth per ottimizzare l’esperienza di gioco. Di seguito la lista di pad Bluetooth più diffusi compatibile:

• IPEGA PG-9083

• SteelSeries Stratus XL

• XBoxOne Wireless Controller

• NACON Cloud Gaming Controller

• BigBen Holder

Per iniziare, basta scaricare l’app GameNow o giocare con la WebApp, ovverosia PC o Mac, seguire le facili istruzioni a schermo per configurare il dispositivo, e in un attimo l’utente è già in gioco. Da segnalare che chi possiede attiva l’offerta PowerGaming potrà giocare senza limiti a GameNow senza consumare i giga del suo piano tariffario. In tal senso l’utilizzo dei dati varia a seconda del device utilizzato, dalla risoluzione dello schermo e dal videogame che il cliente sta giocando.



Indicativamente il consumo dati è compreso tra un minimo di 4 Mbps se si utilizza uno smartphone con schermo in standard definition, ad un massimo di 25 Mbps se si utilizza un TV ultra HD 4K. Per un’esperienza ottimale, la piattaforma Vodafone per il cloud gaming necessita di una banda disponibile superiore a 10Mbps su dispositivi mobile e superiore ai 12Mbs su PC e una latenza inferiore a 20 ms. Non sarà possibile giocare con una banda inferiore o uguale a 2Mbps.