Il nuovo realme 8 in offerta di lancio su Amazon

12 Maggio 2021

Appena presentato in Italia e già in offerta di lancio: è il nuovo smartphone realme 8, solo per due giorni in vendita a 179 euro.

La famiglia di smartphone realme di Xiaomi può vantare da oggi anche in Italia due nuovi arrivati, realme 8 5G e realme 8, annunciati nel corso di un evento in streaming che ha visto la partecipazione del pluripremiato campione di motocross Antonio “Tony” Cairoli, Ambassador di questo evento tutto italiano. I due nuovi smartphone di fascia media vanno ad aggiungersi alla già ricca famiglia di telefoni realme e si preparano a conquistare anche il pubblico italiano con prezzi decisamente accessibili e specifiche di alto livello, a cominciare da capienti e durature batterie, passando per la ricarica veloce, design sottile e display che lasciano a bocca aperta. realme 8 5G rende la tecnologia 5G accessibile a tutti. Sotto la scocca del nuovo dispositivo troviamo il processore MediaTek Dimensity 700 realizzato con processo produttivo a 7 nm, la già citata batteria 5.000 mAh con Smart 5G Power Saving e un display ultra fluido a 90 Hz. Lo smartphone vanta una fotocamera quadrupla con AI, che include un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero. E ora veniamo al motivo per cui i due nuovi smartphone hanno tutte le carte in regola per conquistare il pubblico italiano: il prezzo. Entrambi i dispositivi saranno proposti in vendita a partire da 199 euro nella configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, ma per qualche giorno potranno essere acquistati con un piccolo sconto. realme 8 è in promozione su Amazon e sul sito di realme a 179 euro soltanto il 12 e il 13 maggio prossimi nella sua configurazione base. La versione con 6GB + 128 GB, invece, è in vendita a partire da 229 euro. Stessa offerta proposta anche per realme 8 5G, ma con date diverse. Dal 18 al 20 maggio la versione 4 GB + 64 GB (esclusiva Amazon) sarà in promo di lancio a 179 euro, anziché 199 euro. Negli stessi giorni anche la configurazione con 6 GB + 128 GB sarà acquistabile su Amazon, oltre che sul sito di realme, a un prezzo d’eccezione: 229 euro, anziché 249 euro. realme 8 Pro è già in pre-ordine su Amazon

