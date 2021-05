Spotify, in arrivo nuove opzioni di condivisione

Molte le novità per le versioni iOS e Android di Spotify, dai Podcast a Canvas che arriva su Snapchat e su Facebook.

Spotify ha annunciato di avere pronte diverse novità per la condivisione dei suoi contenuti su piattaforme di terze parti. La popolare piattaforma di streaming musicale dimostra ancora una volta di essere molto attiva nel rendere se stessa sempre appetibile al pubblico, rilasciando una serie di nuove funzioni (già disponibili) per Android e iOS a seguito dell’aggiornamento dell’app.

Spotify si rinnova

Spotify è stato uno dei primi servizi di streaming musicale a debuttare sul mercato e, ancora oggi, beneficia del suo essere arrivato in anticipo rispetto alla concorrenza. Molte delle funzionalità introdotte nel corso del tempo sono state emulate dai competitor, a testimonianza di quanto la piattaforma sia in grado di innovare e proporre sempre qualcosa di nuovo, per la gioia dei suoi numerosi iscritti che, a fine 2020, superavano i 345 milioni di utenti attivi, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente, di cui 155 milioni abbonati paganti (+24%).

“Nell’ultimo anno la condivisione social è stata più importante che mai” – ha spiegato un portavoce dell’azienda – “e Spotify nel corso del 2020 ha lanciato diversi modi per farlo attraverso funzioni come le Group Session e le Playlist Collaborative da giugno 2020, la media delle sessioni di gruppo giornaliere è aumentata di oltre il 290%”.

La prima delle ultime novità è la funzione Ascolta questa parte, che consente a un utente di condividere uno spezzone specifico di un podcast, rendendo quindi più facile postare la parte ritenuta più interessante su cui eventualmente si vuole porre l’attenzione. Altra novità è l’arrivo di Spotify Canvas su Snapchat e Facebook.



Grazie a esso si può da oggi trasformare la pagina di una canzone in una copertina video, funzione che era integrata solo su Instagram. Infine Spotify ha sviluppato una nuova interfaccia di condivisione da smartphone, che mostra una migliore anteprima del contenuto che si vuole condividere, compresi i layout particolari per Instagram, Facebook e Snapchat.